Sheinbaum diz ter conversado com Trump sobre negociação comercial

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse, nesta segunda-feira (27), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, sobre as negociações comerciais que ambos os países mantêm há quase três meses.

Em 1º de novembro acaba o prazo de 90 dias que os dois países acordaram para uma negociação comercial, após Trump ameaçar impor tarifas de 30% ao México.

"Falei com o presidente Trump no sábado (25); vamos dar umas semanas a mais" para encerrar o tema "das 54 barreiras não tarifárias que ainda estão pendentes", disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa.

A mandatária acrescentou que "em algumas semanas" voltará a se comunicar com Trump, embora não tenha dado uma data precisa.

Sheinbaum se referia às barreiras que Washington apontou como as restrições às empresas estrangeiras no setor energético, assim como obstáculos regulatórios nos setores como agricultura, telecomunicações e propriedade intelectual.

A presidente do México havia dito, na semana passada, que seu governo estava "muito avançado" nas negociações comerciais com os Estados Unidos.

O secretário de Economia, Marcelo Ebrard, viajará esta semana ao fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico na Coreia do Sul, onde se espera que alguns acordos com sua contraparte norte-americana sejam fechados.

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas de Trump, já que mais de 80% de suas exportações têm os Estados Unidos como destino, seu maior parceiro comercial no acordo de livre comércio T-MEC.

México, Estados Unidos e Canadá se preparam para revisar o acordo T-MEC em 2026.

