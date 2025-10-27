China e EUA chegam a um 'consenso' para resolver disputas comerciais

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, declarou, nesta segunda-feira (27), que foi alcançado um "consenso" com os Estados Unidos para resolver as disputas comerciais, reportou a imprensa estatal de Pequim.

"Por meio dos diálogos econômicos e comerciais de Kuala Lumpur (na Malásia), ambas as partes (...) chegaram a uma base de consenso sobre soluções recíprocas para os problemas econômicos e comerciais atuais", afirmou Wang ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, de acordo com um resumo da conversa telefônica entre os dois, publicado pela rede estatal CCTV.

Negociadores das duas potências buscam concluir os detalhes de um acordo sobre tarifas e outras questões comerciais espinhosas antes da reunião prevista para a próxima quinta-feira entre os presidentes americano, Donald Trump, e chinês, Xi Jinping.

aas/lb/ami/sag/mb/yr/mvv