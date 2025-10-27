Israel suspende estado de emergência nas localidades próximas a Gaza

O ministro da Defesa israelense, Israel Katz, suspendeu nesta segunda-feira (27) o estado de emergência nas áreas próximas à fronteira com a Faixa de Gaza, instaurado após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

"Decidi adotar a recomendação [do Exército israelense] e suspender, pela primeira vez desde 7 de outubro, o estado de emergência na frente interna", indicou um comunicado de seu gabinete.

A decisão "reflete a nova realidade em termos de segurança no sul do país", acrescentou.

Um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, impulsionado pelos Estados Unidos, está em vigor no território palestino desde 10 de outubro.

O estado de emergência nas aglomerações situadas até 80 quilômetros de Gaza concedia às autoridades poderes especiais para manter a ordem pública e garantir a segurança dos civis.

Esses poderes incluíam, em particular, restrições à circulação, o fechamento de centros escolares ou a evacuação de produtos perigosos.

A decisão de não prolongar o estado de emergência também reflete uma mudança na avaliação da situação de segurança e devolve a gestão da vida cotidiana às autoridades civis.

Os habitantes israelenses que deixaram a região após o ataque de 7 de outubro já foram autorizados a retornar às suas casas.

