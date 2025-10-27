Assine
Secretário-geral da ONU alerta sobre 'terrível escalada' dos confrontos no Sudão

Isabelle LEONG
Isabelle LEONG
Repórter
27/10/2025 10:28

O secretário-geral da ONU, António Guterres, advertiu nesta segunda-feira (27) sobre uma "terrível escalada" dos confrontos na cidade sudanesa de Al-Fashir, onde os paramilitares afirmam ter assumido controle total.

Desde abril de 2023, o Sudão é palco de uma guerra pelo poder entre o general Abdel Fatah al-Burhan, comandante do Exército regular e líder de facto do Sudão desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, à frente do grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (FAR).

O conflito deixou dezenas de milhares de mortos e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

As FAR anunciaram no domingo que haviam assumido o controle total de Al-Fashir, cidade assolada pela fome e o último grande centro urbano de Darfur, no oeste do país, que ainda não estava sob seu domínio, o que poderia representar um ponto de virada na implacável guerra civil do país.

"Isto representa uma terrível escalada do conflito", afirmou Guterres em resposta a uma pergunta da AFP. "O nível de sofrimento que estamos presenciando no Sudão é insuportável", completou.

O secretário-geral da ONU também denunciou as "interferências externas" e pediu "a todos os países (...) que estão fornecendo armas às partes beligerantes que parem de fazê-lo". 

Se for confirmada a tomada de Al-Fashir, sitiada há 18 meses, as FAR teriam controle de todo Darfur, onde fixaram uma administração paralela, desafiando o poder do general Burhan, estabelecido em Porto Sudão (leste).

llk/pjm/mtp/hgs/meb/yr/dd

Tópicos relacionados:

conflito onu politica sudao

