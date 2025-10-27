Assine
Rússia reivindica captura de três vilarejos no sudeste da Ucrânia

27/10/2025 09:56

O Exército russo reivindicou nesta segunda-feira (27) a captura de três vilarejos no sudeste da Ucrânia, onde suas tropas continuam avançando lentamente em alguns setores, apesar de sofrerem grandes perdas.

No Telegram, o Ministério da Defesa russo afirmou que suas forças tomaram o controle das localidades ucranianas de Novomykolaivka e Pryvilne, na região sul de Zaporizhzhia, assim como de Yegorivka, na região centro-oriental de Dnipropetrovsk.

A AFP não conseguiu confirmar essas afirmações com fontes independentes.

Enquanto as negociações de paz entre Kiev e Moscou estão em um impasse, o Exército russo - mais bem equipado e numeroso - continua seus ataques na linha de frente, embora sem obter avanços significativos.

A prioridade do Kremlin continua sendo a captura da região oriental de Donetsk.

Nos últimos dias, a pressão sobre Pokrovsk-Mirnogrado, um reduto localizado nesta região que Moscou tenta capturar há meses, aumentou consideravelmente.

O Estado-Maior ucraniano afirmou no domingo que o Exército russo conseguiu introduzir cerca de 200 soldados em Pokrovsk, infiltrados em "pequenos grupos de infantaria".

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, também indicou que as tropas russas concentraram "sua principal força de ataque" contra esta cidade de Donetsk e que intensos combates estavam ocorrendo na cidade e em seus arredores.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

