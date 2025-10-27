Paul Biya é reeleito para oitavo mandato em Camarões

O presidente Paul Biya, de 92 anos e no poder desde 1982, foi reeleito para um oitavo mandato à frente de Camarões com 53,7% dos votos, segundo os resultados oficiais publicados nesta segunda-feira (27) pelo Conselho Constitucional.

O candidato da oposição Issa Tchiroma Bakary ficou em segundo lugar com 35,19% dos votos, informou a instituição.

Este ex-ministro reivindica a vitória nas eleições realizadas em 12 de outubro e convocou os camaroneses a saírem em massa para defendê-la.

Quatro pessoas morreram no domingo em Douala, a maior cidade do país, durante as mobilizações opositoras, que foram reprimidas "com munição real", segundo relataram os manifestantes à AFP.

A maioria dos analistas esperava que Biya, o chefe de Estado em exercício mais longevo do mundo, ganhasse um oitavo mandato, em um sistema que seus detratores consideram manipulado.

O mandatário, o segundo chefe de Estado a liderar Camarões desde sua independência da França em 1960, tem governado reprimindo toda oposição, sobrevivendo a crises econômicas e até mesmo a um conflito separatista, que desde 2016 envolve as duas regiões anglófonas do país.

