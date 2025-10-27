João Fonseca entra no Top 30 da ATP

O tenista brasileiro João Fonseca, que conquistou no domingo o título do torneio ATP 500 da Basileia, subiu para a 28ª posição do ranking ATP, a melhor posição da carreira do jovem de 19 anos.

Após derrotar o espanhol Alejandro Davidovich (N.15) por 2-0 na final do torneio suíço, Fonseca subiu 18 posições na classificação mundial e passou a integrar o Top 30 pela primeira vez.

O brasileiro disputará esta semana o Masters 1000 de Paris, torneio em que estreará na terça-feira contra o canadense Denis Shapovalov.

No topo do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz permanece na liderança, com o italiano Jannik Sinner, que conquistou o título do ATP 500 de Viena, na segunda posição.

O alemão Alexander Zverev, derrotado por Sinner na final de Viena, permanece em terceiro lugar, seguido pelo americano Taylor Fritz (N.4) e pelo sérvio Novak Djokovic (N.5), que não disputará o Masters 1000 de Paris.

-- Ranking ATP em 27 de otubro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.340 pts

2. Jannik Sinner (ITA) 10.500

3. Alexander Zverev (ALE) 6.160

4. Taylor Fritz (EUA) 4.685

5. Novak Djokovic (SRV) 4.580

6. Alex De Minaur (AUS) 3.935 (+1)

7. Ben Shelton (EUA) 3.820 (-1)

8. Lorenzo Musetti (ITA) 3.685

9. Casper Ruud (NOR) 3.235 (+2)

10. Félix Auger-Aliassime (CAN) 3.195 (+2)

11. Jack Draper (GBR) 3.090 (-2)

12. Holger Rune (DIN) 2.990 (-2)

13. Daniil Medvedev (RUS) 2.810 (+1)

14. Karen Khachanov (RUS) 2.620 (-1)

15. Alejandro Davidovich (ESP) 2.585 (+3)

16. Alexander Bublik (CA) 2.520

17. Andrey Rublev (RUS) 2.470 (-2)

18. Jiri Lehecka (TCH) 2.415 (-1)

19. Jakub Mensik (TCH) 2.196

20. Tommy Paul (EUA) 2.110

...

28. João Fonseca (BRA) 1.615 (+18)

