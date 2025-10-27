Trump descarta candidatura à vice-presidência em 2028

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta segunda-feira a possibilidade de ser candidato a vice-presidente nas eleições de 2028, uma medida sugerida por alguns de seus apoiadores para contornar os limites de mandato e permanecer na Casa Branca.

A Constituição dos Estados Unidos limita a presidência do país a dois mandatos.

Porém, alguns simpatizantes de Trump - que iniciou o segundo mandato em janeiro - sugeriram que o republicano poderia contornar a norma tornando-se vice-presidente e, depois, voltando a ocupar o cargo vago.

Questionado sobre a possibilidade, o presidente disse que "teria permissão para fazer isso" nas eleições de 2028, mas rejeitou a ideia.

"Eu não faria isso... Não seria correto", declarou o republicano, 79 anos, aos jornalistas a bordo do avião presidencial.

Trump, no entanto, repete com frequência que seus seguidores pedem que ele governe além de seu mandato atual, apesar da restrição constitucional.

De fato, recentemente ele exibiu bonés vermelhos com o lema "Trump 2028" em uma mesa do Salão Oval.

As declarações do presidente dos Estados Unidos ocorreram após Steve Bannon, seu ex-assessor e um dos principais ideólogos do movimento "Make America Great Again" (MAGA), afirmar que "há um plano" para mantê-lo na Casa Branca.

"Ele vai conseguir um terceiro mandato... Trump será presidente em 2028. E as pessoas devem se acostumar com isso", declarou Bannon à revista The Economist.

aue-mjw/lb/mmy/meb/fp