Internacional

Rússia afirma que derrubou 193 drones ucranianos durante a noite

AFP
AFP
Repórter
27/10/2025 06:28

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que derrubou 193 drones ucranianos durante a noite e as autoridades locais informaram que uma pessoa morreu no ataque.

"Durante a noite passada, os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 193 aparelhos aéreos não tripulados de asa fixa ucranianos", publicou o ministério no Telegram.

O governador da região fronteiriça de Briansk, Alexandr Bogomaz, informou que um micro-ônibus foi atingido na localidade de Pogar. O motorista morreu e cinco passageiros ficaram feridos.

As forças russas derrubaram 47 drones em Briansk e 40 na região de Moscou, segundo o Ministério da Defesa. 

A Rússia ataca de maneira constante, com drones e mísseis, a rede de energia ucraniana desde o início da invasão ao país vizinho em fevereiro de 2022.

A Ucrânia intensificou sua resposta com ataques contra refinarias de petróleo russas e outras instalações energéticas.

