Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Furacão Melissa atinge categoria máxima no Caribe

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
27/10/2025 06:28

compartilhe

SIGA

O furacão Melissa alcançou nesta segunda-feira (27) a categoria máxima, informou o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos, que emitiu um alerta para possíveis "inundações catastróficas" na Jamaica, inclusive antes da chegada da tempestade ao país caribenho.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Melissa agora é um furacão de categoria 5", escreveu o NHC em seu boletim mais recente. "Os ventos destrutivos, marés de tempestade e inundações catastróficas vão piorar na Jamaica ao longo do dia e durante a noite".

bur-ane-rsc/mtp/mmy/meb/fp

Tópicos relacionados:

caribe clima eua furacao jamaica tempestade

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay