Internacional

Trump afirma que teste de míssil da Rússia 'não é apropriado'

AFP
AFP
Repórter
27/10/2025 06:16

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (27) que o anúncio de seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin, sobre um teste de míssil de cruzeiro com propulsão nuclear "não é apropriado".

"Ele deveria terminar a guerra (na Ucrânia). Uma guerra que deveria ter durado uma semana já está quase em seu quarto ano. Isso é o que ele deveria fazer em vez de testar mísseis", declarou Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One.

Putin anunciou no domingo o teste final do míssil Burevestnik, do qual afirmou ter "alcance ilimitado".

Trump prometeu que terminaria rapidamente com a guerra na Ucrânia ao retornar ao poder, em janeiro, mas as conversas entre Moscou e Kiev estagnaram apesar da pressão dos Estados Unidos. 

As forças russas avançaram lenta e gradualmente na Ucrânia nos últimos meses.

