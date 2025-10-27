Israel acusa força da ONU no Líbano de derrubar um de seus drones
O Exército de Israel acusou a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul) de ter derrubado um de seus drones usados para operações de inteligência no sul do Líbano.
"Uma investigação inicial sugere que as forças da Finul dispararam deliberadamente contra o drone e o derrubaram", escreveu na rede social X o porta-voz do Exército israelense, tenente-coronel Nadav Shoshani, que considerou que o aparelho "não representava nenhuma ameaça".
"Após a destruição do drone, as tropas israelenses lançaram uma granada na área onde o drone caiu", acrescentou o militar, que explicou que o armamento "não foi disparado" contra as forças das Nações Unidas.
A Finul, que garante uma zona de segurança entre Israel e o Líbano desde março de 1978, afirmou no domingo em um comunicado que "um drone israelense sobrevoou de forma agressiva uma de (suas) patrulhas" e os capacetes azuis aplicaram as medidas necessárias para "neutralizá-lo".
Mais tarde, a missão indicou que "um drone israelense" se aproximou de uma patrulha perto da localidade fronteiriça de Kfar Kila e "lançou uma granada".
"Pouco depois, um tanque israelense disparou contra os capacetes azuis", acrescentou, sem mencionar vítimas.
