Partido de Milei tem vitória contundente nas legislativas argentinas

26/10/2025 22:16

O partido ultraliberal do presidente Javier Milei teve uma vitória contundente nas eleições legislativas deste domingo na Argentina, com mais de 40% dos votos, segundo dados do Ministério do Interior.

O resultado traz alívio ao governo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, condicionar seu apoio financeiro à Argentina ao desempenho eleitoral.

Segundo os resultados parciais, o A Liberdade Avança (LLA) venceu o peronismo (centro-esquerda), que obteve 31,64% em nível nacional, após a apuração de mais de 90% dos votos. Em terceiro lugar ficou o Províncias Unidas, bloco que busca romper a polarização, que obteve 7,1% dos votos.

Com este resultado provisório, o governismo amplia sua bancada e se aproxima do um terço necessário nas duas câmaras para blindar seus vetos, mas precisará se aliar a outras forças para avançar em reformas estruturais.

"Milei, querido, o povo está contigo", cantavam centenas de apoiadores do presidente em frente ao bunker do LLA em Buenos Aires. "Estou muito animado. Não esperava um número tão alto", disse à AFP o consultor de marketing Facundo Campos, 38. "Gritei como se fosse o gol do último mundial."

