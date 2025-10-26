Assine
India e China retomam voos comerciais diretos

AF
AFP
Repórter
26/10/2025 21:42

Índia e China retomaram neste domingo os voos comerciais diretos, após uma suspensão de cinco anos, em um movimento significativo tanto para o comércio quanto para a reconstrução das relações entre os dois gigantes asiáticos.

O voo 6E1703 da IndiGo, que saiu de Calcutá, pousou na cidade chinesa de Cantão pouco antes das 4h locais, retomando oficialmente as ligações aéreas, que estavam suspensas desde 2020, devido à pandemia e à tensão geopolítica posterior.

Os países vizinhos, que são as duas nações mais populosas do mundo, continuam sendo rivais estratégicos na disputa pela influência regional. Mas sua relação melhorou gradualmente desde os conflitos de 2020 na fronteira do Himalaia.

O governo da Índia manifestou que a retomada dos voos vai promover "o contato entre pessoas" e ajudar na "normalização gradual dos intercâmbios bilaterais".

A aproximação de Pequim acontece em um momento de esfriamento da relação entre Nova Délhi e Washington. Assessores do presidente Donald Trump acusaram a Índia de alimentar a guerra entre Rússia e Ucrânia com a compra de petróleo russo.

Já existem voos regulares entre a Índia e Hong Kong, e devem entrar em operação no mês que vem novos voos de Nova Délhi a Xangai e Cantão.

