Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Milhares de pessoas se manifestam pelo clima antes de eleições na Holanda

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/10/2025 16:40

compartilhe

SIGA

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste domingo (26) em Haia para tentar recolocar o clima no centro dos debates, três dias antes das eleições legislativas na Holanda, nas quais a imigração e o acesso à moradia se impuseram como temas de campanha.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Com cartazes que diziam “O planeta merece o seu voto” e “Vote Verde”, cerca de 45 mil manifestantes, segundo os organizadores, reuniram-se em um parque no centro de Haia, antes de saírem em passeata pelas ruas da cidade.

“Acho que há muita preocupação na Holanda com a política climática. Parece que isso não se reflete corretamente no debate político nem no que vemos nestas eleições”, declarou Daan Zieren, 23 anos. “Vemos partidos que não falam disso de forma alguma, até mesmo aqueles que costumavam tratar muito do tema”, lamentou o ativista de um movimento juvenil pelo clima.

Segundo pesquisa recente, o clima ficou bem atrás de outras prioridades dos eleitores para o pleito de quarta-feira (29). O tema ocupa a 11ª posição entre as prioridades analisadas em um levantamento feito no mês passado pelo instituto Eenvandaag com 25 mil eleitores.

Os entrevistados deveriam selecionar cinco prioridades entre 25 temas propostos, e apenas 19% escolheram o clima. Em contrapartida, 58% citaram a moradia; 44%, a imigração; e 40%, o sistema de saúde.

je-ric/dro/mab/mb/lm/lb

Tópicos relacionados:

clima eleicoes manifestacao paisesbaixos politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay