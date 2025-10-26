Milhares de pessoas se manifestam pelo clima antes de eleições na Holanda

Dezenas de milhares de pessoas se manifestaram neste domingo (26) em Haia para tentar recolocar o clima no centro dos debates, três dias antes das eleições legislativas na Holanda, nas quais a imigração e o acesso à moradia se impuseram como temas de campanha.

Com cartazes que diziam “O planeta merece o seu voto” e “Vote Verde”, cerca de 45 mil manifestantes, segundo os organizadores, reuniram-se em um parque no centro de Haia, antes de saírem em passeata pelas ruas da cidade.

“Acho que há muita preocupação na Holanda com a política climática. Parece que isso não se reflete corretamente no debate político nem no que vemos nestas eleições”, declarou Daan Zieren, 23 anos. “Vemos partidos que não falam disso de forma alguma, até mesmo aqueles que costumavam tratar muito do tema”, lamentou o ativista de um movimento juvenil pelo clima.

Segundo pesquisa recente, o clima ficou bem atrás de outras prioridades dos eleitores para o pleito de quarta-feira (29). O tema ocupa a 11ª posição entre as prioridades analisadas em um levantamento feito no mês passado pelo instituto Eenvandaag com 25 mil eleitores.

Os entrevistados deveriam selecionar cinco prioridades entre 25 temas propostos, e apenas 19% escolheram o clima. Em contrapartida, 58% citaram a moradia; 44%, a imigração; e 40%, o sistema de saúde.

