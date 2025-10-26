Real Madrid vence Barcelona em clássico e dispara na liderança
O Real Madrid venceu neste domingo (26) o primeiro Clássico da temporada, ao bater o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.
O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar aos 22 minutos e o Barcelona empatou com Fermín López aos 38, mas o inglês Jude Bellingham fez o gol da vitória merengue pouco antes do intervalo (43').
Com o resultado, o Real Madrid soma 27 pontos e aumenta sua vantagem sobre o Barça (22 pontos), que segue na vice-liderança e que volta a perder para o eterno rival depois de vencer quatro clássicos na temporada passada.
Em um jogo tenso, a arquibancada do Santiago Bernabéu não economizou nas vaias contra Lamine Yamal pelas recentes declarações do astro 'blaugrana', nas quais acusou o Real Madrid de "roubar".
O clima continuou esquentando devido às intervenções do VAR, que anulou um pênalti sobre Vinícius Júnior (3') e um gol de Mbappé (12') por impedimento.
No primeiro lance, Yamal esticou a perna e foi atingido pelo brasileiro. No segundo, o astro francês estava adiantado por centímetros.
Para o clássico, o técnico Xabi Alonso preencheu o meio-campo merengue com Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni. Os dois franceses marcaram de perto Pedri e Frenkie De Jong para neutralizar as saídas do Barça.
Bellingham encontrou espaço para dar um passe nas costas dos zagueiros, que Mbappé aproveitou para tirar o zero do placar.
O time catalão sentiu o gol e o Real Madrid passou a ter mais o controle da bola. O zagueiro Dean Huijsen quase ampliou em finalização que o goleiro Wojciech Szczesny salvou.
Até que o Barça aproveitou um erro de Arda Güler na saída: Pedri passou a bola para Marcus Rashford, que recebeu na esquerda e rolou para Fermín bater de primeira e empatar o duelo.
Mas a desatenção madridista durou pouco. Em um cruzamento na segunda trave de Vini para Éder Militão, a bola sobrou para Bellingham, que só empurrou para as redes e fez 2 a 1.
- Vini sai irritado com substituição -
No segundo tempo, o Barça não teve outra escolha a não ser reagir, mas logo no início um pênalti foi marcado a favor do Real Madrid. Bellingham, muito ativo no ataque, tentou cruzamento e o zagueiro Eric García desviou a bola com a mão.
O VAR sugeriu revisão e o árbitro de campo marcou a penalidade, mas a cobrança de Mbappé foi defendida por Szczesny.
Depois, mais uma vez, o Real Madrid teve um gol anulado por impedimento, dessa vez de Brahim Díaz, que estava adiantado quando lançou Bellingham para marcar.
A 18 minutos do fim, Xabi Alonso decidiu colocar Rodrygo no lugar de Vini Jr., que ficou muito irritado com a decisão do treinador e foi direto para o vestiário depois de deixar o campo.
Na reta final, o Barcelona tentou criar chances, mas não conseguiu achar espaços na fechada defesa do Real Madrid e acabou a partida com um jogador a menos pela expulsão de Pedri (90'+10).
Com o jogo encerrado, houve confusão entre os jogadores das duas equipes e a segurança teve que intervir.
Imagens da plataforma Movistar+ mostraram Vini se aproximando de Yamal e gesticulando: "Fala agora".
"Depois do apito final, muita gente foi até o Lamine. Acho um pouco exagerado", disse Frenkie De Jong depois da partida.
"Eu interpreto a tensão como algo normal e não tem necessidade de exagerar", respondeu Xabi Alonso.
-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Real Sociedad - Sevilla 2 - 1
- Sábado:
Girona - Real Oviedo 3 - 3
Espanyol - Elche 1 - 0
Athletic Bilbao - Getafe 0 - 1
Valencia - Villarreal 0 - 2
- Domingo:
Mallorca - Levante 1 - 1
Real Madrid - Barcelona 2 - 1
(14h30) Osasuna - Celta Vigo
(17h00) Rayo Vallecano - Alavés
- Segunda-feira:
(17h00) Betis - Atlético de Madrid
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12
2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13
3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8
4. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3
5. Atlético de Madrid 16 9 4 4 1 16 10 6
6. Betis 16 9 4 4 1 15 10 5
7. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1
8. Athletic Bilbao 14 10 4 2 4 9 10 -1
9. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2
10. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1
11. Alavés 12 9 3 3 3 9 8 1
12. Rayo Vallecano 11 9 3 2 4 11 10 1
13. Osasuna 10 9 3 1 5 7 9 -2
14. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4
15. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4
16. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4
17. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6
18. Celta Vigo 7 9 0 7 2 8 11 -3
19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12
20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13
