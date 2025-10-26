Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Real Madrid vence Barcelona em clássico e dispara na liderança

Publicidade
Carregando...
RS
Raúl SÁNCHEZ COSTA
RS
Raúl SÁNCHEZ COSTA
Repórter
26/10/2025 15:52

compartilhe

SIGA

O Real Madrid venceu neste domingo (26) o primeiro Clássico da temporada, ao bater o Barcelona por 2 a 1 no Santiago Bernabéu, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O atacante francês Kylian Mbappé abriu o placar aos 22 minutos e o Barcelona empatou com Fermín López aos 38, mas o inglês Jude Bellingham fez o gol da vitória merengue pouco antes do intervalo (43').

Com o resultado, o Real Madrid soma 27 pontos e aumenta sua vantagem sobre o Barça (22 pontos), que segue na vice-liderança e que volta a perder para o eterno rival depois de vencer quatro clássicos na temporada passada.

Em um jogo tenso, a arquibancada do Santiago Bernabéu não economizou nas vaias contra Lamine Yamal pelas recentes declarações do astro 'blaugrana', nas quais acusou o Real Madrid de "roubar".

O clima continuou esquentando devido às intervenções do VAR, que anulou um pênalti sobre Vinícius Júnior (3') e um gol de Mbappé (12') por impedimento.

No primeiro lance, Yamal esticou a perna e foi atingido pelo brasileiro. No segundo, o astro francês estava adiantado por centímetros.

Para o clássico, o técnico Xabi Alonso preencheu o meio-campo merengue com Eduardo Camavinga e Aurélien Tchouaméni. Os dois franceses marcaram de perto Pedri e Frenkie De Jong para neutralizar as saídas do Barça.

Bellingham encontrou espaço para dar um passe nas costas dos zagueiros, que Mbappé aproveitou para tirar o zero do placar.

O time catalão sentiu o gol e o Real Madrid passou a ter mais o controle da bola. O zagueiro Dean Huijsen quase ampliou em finalização que o goleiro Wojciech Szczesny salvou.

Até que o Barça aproveitou um erro de Arda Güler na saída: Pedri passou a bola para Marcus Rashford, que recebeu na esquerda e rolou para Fermín bater de primeira e empatar o duelo.

Mas a desatenção madridista durou pouco. Em um cruzamento na segunda trave de Vini para Éder Militão, a bola sobrou para Bellingham, que só empurrou para as redes e fez 2 a 1.

- Vini sai irritado com substituição -

No segundo tempo, o Barça não teve outra escolha a não ser reagir, mas logo no início um pênalti foi marcado a favor do Real Madrid. Bellingham, muito ativo no ataque, tentou cruzamento e o zagueiro Eric García desviou a bola com a mão.

O VAR sugeriu revisão e o árbitro de campo marcou a penalidade, mas a cobrança de Mbappé foi defendida por Szczesny.

Depois, mais uma vez, o Real Madrid teve um gol anulado por impedimento, dessa vez de Brahim Díaz, que estava adiantado quando lançou Bellingham para marcar.

A 18 minutos do fim, Xabi Alonso decidiu colocar Rodrygo no lugar de Vini Jr., que ficou muito irritado com a decisão do treinador e foi direto para o vestiário depois de deixar o campo.

Na reta final, o Barcelona tentou criar chances, mas não conseguiu achar espaços na fechada defesa do Real Madrid e acabou a partida com um jogador a menos pela expulsão de Pedri (90'+10).

Com o jogo encerrado, houve confusão entre os jogadores das duas equipes e a segurança teve que intervir.

Imagens da plataforma Movistar+ mostraram Vini se aproximando de Yamal e gesticulando: "Fala agora". 

"Depois do apito final, muita gente foi até o Lamine. Acho um pouco exagerado", disse Frenkie De Jong depois da partida.

"Eu interpreto a tensão como algo normal e não tem necessidade de exagerar", respondeu Xabi Alonso.

-- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Real Sociedad - Sevilla             2 - 1

  

   - Sábado:

   Girona - Real Oviedo                3 - 3

   Espanyol - Elche                    1 - 0

   Athletic Bilbao - Getafe            0 - 1

   Valencia - Villarreal               0 - 2

  

   - Domingo:

   Mallorca - Levante                  1 - 1

   Real Madrid - Barcelona             2 - 1

   (14h30) Osasuna - Celta Vigo               

   (17h00) Rayo Vallecano - Alavés            

  

   - Segunda-feira:

   (17h00) Betis - Atlético de Madrid         

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             27  10   9   0   1  22  10  12

    2. Barcelona               22  10   7   1   2  25  12  13

    3. Villarreal              20  10   6   2   2  18  10   8

    4. Espanyol                18  10   5   3   2  14  11   3

    5. Atlético de Madrid      16   9   4   4   1  16  10   6

    6. Betis                   16   9   4   4   1  15  10   5

    7. Elche                   14  10   3   5   2  11  10   1

    8. Athletic Bilbao         14  10   4   2   4   9  10  -1

    9. Getafe                  14  10   4   2   4  10  12  -2

   10. Sevilla                 13  10   4   1   5  17  16   1

   11. Alavés                  12   9   3   3   3   9   8   1

   12. Rayo Vallecano          11   9   3   2   4  11  10   1

   13. Osasuna                 10   9   3   1   5   7   9  -2

   14. Levante                  9  10   2   3   5  14  18  -4

   15. Mallorca                 9  10   2   3   5  11  15  -4

   16. Real Sociedad            9  10   2   3   5  10  14  -4

   17. Valencia                 9  10   2   3   5  10  16  -6

   18. Celta Vigo               7   9   0   7   2   8  11  -3

   19. Real Oviedo              7  10   2   1   7   7  19 -12

   20. Girona                   7  10   1   4   5   9  22 -13

rsc/dr/dam/dr/dam/cb

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay