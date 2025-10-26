City perde pela primeira vez desde agosto; Arsenal dispara na liderança
O Manchester City foi à casa do Aston Villa e perdeu por 1 a 0 neste domingo (26), sofrendo sua primeira derrota desde o final de agosto, um resultado que deixa o time de Pep Guardiola a seis pontos do líder Arsenal, que venceu o Crystal Palace por 1 a 0 nesta 9ª rodada do Campeonato Inglês.
O City vinha de nove jogos sem perder, entre todas as competições, desde a derrota para o Brighton no dia 31 de agosto. Em suas três últimas vitórias, sobre Brentford, Everton e Villarreal, os 'Citizens' sequer sofreram gols.
Mas a série invicta foi interrompida neste domingo, com belo gol do lateral polonês Matty Cash de fora da área, aos 19 do primeiro tempo.
O artilheiro norueguês Erling Haaland chegou a marcar para o City nos acréscimos do segundo tempo, mas o gol foi anulado por impedimento.
Na tabela, o time azul de Manchester cai da segunda para a quarta colocação, ficando com 16 pontos.
- Arsenal mais líder do que nunca -
Já o Arsenal disparou na liderança com a vitória por 1 a 0 sobre o Crystal Palace no Emirates Stadium, com o meia Eberechi Eze marcando contra seu ex-time.
O gol saiu aos 39 minutos do primeiro tempo, quando Eze emendou de primeira uma bola afastada pela defesa do Palace e acertou o canto esquerdo do goleiro Dean Henderson.
Com a vitória, a sétima em nove rodadas, os 'Gunners' somam 22 pontos, quatro à frente do surpreendente Bournemouth, que venceu o Nottingham Forest (18º) e assumiu a vice-liderança.
No outro jogo já encerrado deste domingo, o lanterna Wolverhampton foi derrotado em casa pelo Burnley por 3 a 2.
-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:
- Sexta-feira:
Leeds - West Ham 2 - 1
- Sábado:
Newcastle - Fulham 2 - 1
Chelsea - Sunderland 1 - 2
Manchester United - Brighton 4 - 2
Brentford - Liverpool 3 - 2
- Domingo:
Bournemouth - Nottingham 2 - 0
Arsenal - Crystal Palace 1 - 0
Aston Villa - Manchester City 1 - 0
Wolverhampton - Burnley 2 - 3
(13h30) Everton - Tottenham
Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG
1. Arsenal 22 9 7 1 1 16 3 13
2. Bournemouth 18 9 5 3 1 16 11 5
3. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4
4. Manchester City 16 9 5 1 3 17 7 10
5. Manchester United 16 9 5 1 3 15 14 1
6. Liverpool 15 9 5 0 4 16 14 2
7. Aston Villa 15 9 4 3 2 9 8 1
8. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7
9. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6
10. Crystal Palace 13 9 3 4 2 12 9 3
11. Brentford 13 9 4 1 4 14 14 0
12. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1
13. Brighton 12 9 3 3 3 14 15 -1
14. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0
15. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5
16. Burnley 10 9 3 1 5 12 17 -5
17. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5
18. Nottingham 5 9 1 2 6 5 17 -12
19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13
20. Wolverhampton 2 9 0 2 7 7 19 -12
