João Fonseca é campeão do ATP 500 da Basileia

AFP
AFP
Repórter
26/10/2025 13:48

O jovem tenista brasileiro João Fonseca conquistou o segundo título de sua carreira neste domingo (26), ao derrotar o espanhol Alejandro Davidovich e se sagrar campeão do ATP 500 da Basileia.

João fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 25 minutos.

Aos 19 anos, o brasileiro se torna o segundo campeão mais jovem de um torneio ATP 500, a terceira categoria depois dos Grand Slams e dos Masters 1000, desde o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Rio Open e em Barcelona em 2022.

Graças ao título na Basileia, o segundo depois do ATP 250 de Buenos Aires, em fevereiro deste ano, João entrará no Top 30 pela primeira vez no ranking da ATP.

Por sua vez, Davidovich, de 26 anos, terá que continuar em busca de seu primeiro título no circuito. A derrota no torneio suíço foi a quarta em uma final este ano, e a quinta na carreira do espanhol.

