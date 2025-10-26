Assine
Roma vence Sassuolo e iguala pontuação do líder Napoli

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/10/2025 13:36

A Roma se juntou ao Napoli na ponta da tabela do Campeonato Italiano, ao derrotar o Sassuolo por 1 a 0 neste domingo (26), pela oitava rodada.

Os 'giallorossi', que vinham de uma derrota em casa para a Inter de Milão (1 a 0), conseguiram sua sexta vitória na competição graças a um gol do argentino Paulo Dybala aos 16 minutos do primeiro tempo.

Com a vitória, a Roma soma os mesmos 18 pontos do Napoli, que no sábado bateu a Inter por 3 a 1 e fica na liderança pela vantagem no saldo de gols (+7 contra + 5 dos romanos).

O terceiro colocado é o Milan, com 17 pontos, que deixou a liderança escapar ao empatar em casa com o Pisa (2 a 2) na sexta-feira.

Nos demais jogos já encerrados deste domingo, o Torino (11º) recebeu o lanterna Genoa e venceu por 2 a 1, enquanto Hellas Verona (17º) e Cagliari (13º) empataram em 2 a 2.

No fechamento da rodada, a Juventus (7ª, 12 pontos), que não vence desde o dia 23 de setembro, vai ao Estádio Olímpico da capital para enfrentar a Lazio com a necessidade de se reencontrar com a vitória para não se afastar dos líderes.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Milan - Pisa                        2 - 2

  

   - Sábado:

   Parma - Como                        0 - 0

   Udinese - Lecce                     3 - 2

   Napoli - Inter                      3 - 1

   Cremonese - Atalanta                1 - 1

  

   - Domingo:

   Torino - Genoa                      2 - 1

   Sassuolo - Roma                     0 - 1

   Hellas Verona - Cagliari            2 - 2

   (14h00) Fiorentina - Bologna               

   (16h45) Lazio - Juventus                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Napoli                  18   8   6   0   2  15   8   7

    2. Roma                    18   8   6   0   2   8   3   5

    3. Milan                   17   8   5   2   1  13   6   7

    4. Inter                   15   8   5   0   3  19  11   8

    5. Bologna                 13   7   4   1   2  11   5   6

    6. Como                    13   8   3   4   1   9   5   4

    7. Juventus                12   7   3   3   1   9   7   2

    8. Atalanta                12   8   2   6   0  12   6   6

    9. Udinese                 12   8   3   3   2  10  12  -2

   10. Cremonese               11   8   2   5   1   9  10  -1

   11. Torino                  11   8   3   2   3   8  14  -6

   12. Sassuolo                10   8   3   1   4   8   9  -1

   13. Cagliari                 9   8   2   3   3   8  10  -2

   14. Lazio                    8   7   2   2   3  10   7   3

   15. Parma                    7   8   1   4   3   3   7  -4

   16. Lecce                    6   8   1   3   4   7  13  -6

   17. Hellas Verona            5   8   0   5   3   4  11  -7

   18. Pisa                     4   8   0   4   4   5  12  -7

   19. Fiorentina               3   7   0   3   4   5  10  -5

   20. Genoa                    3   8   0   3   5   4  11  -7

overflay