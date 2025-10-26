Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Paramilitares reivindicam controle total de cidade do oeste do Sudão

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/10/2025 13:12

compartilhe

SIGA

As forças paramilitares do Sudão anunciaram neste domingo (26) que tomaram o controle total de El Fasher, o último grande centro urbano de Darfur, no oeste do país, que ainda não estava sob seu domínio.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um comunicado, as Forças de Apoio Rápido (FAR) afirmaram que haviam "expandido [seu] controle sobre a cidade de El Fasher, tomando-a dos mercenários e milícias", em referência ao exército sudanês, com o qual estão lutando há mais de dois anos. 

A AFP não conseguiu verificar esta afirmação de forma independente, e o exército e seus aliados não responderam às solicitações de comentários. 

A cidade, que também é a capital de Darfur do Norte, está sob cerco das FAR desde maio de 2024. 

De acordo com a ONU, 260.000 civis, metade deles crianças, carecem de alimentos, água e atendimento médico. 

Desde abril de 2023, a guerra pelo poder entre o general Abdel Fatah al Burhan, comandante do exército regular e líder de fato do Sudão desde o golpe de Estado de 2021, e o general Mohamed Daglo, à frente das FAR, deixou dezenas de milhares de mortos e provocou o que a ONU classifica como "a pior crise humanitária do mundo".

bur-maf/dcp/hgs/meb/yr

Tópicos relacionados:

armadas conflito forcas politica sudao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay