Embarcação com 6,5 toneladas de cocaína é apreendida na costa das Ilhas Canárias

Seis toneladas e meia de cocaína foram apreendidas no meio da semana na costa das Ilhas Canárias, em um navio mercante cujos nove tripulantes foram detidos, informou a polícia espanhola neste domingo (26).

Os agentes interceptaram o navio, de bandeira da Tanzânia, a cerca de 1.000 quilômetros das Canárias, arquipélago situado em frente ao litoral do noroeste da África, detalhou em um comunicado.

"Uma vez a bordo, foram localizados e detidos os nove membros da tripulação", acrescentou a polícia, segundo a qual foram encontradas 6,5 toneladas de cocaína nos "porões" do navio, que havia partido do Panamá com destino ao porto de Vigo, no noroeste espanhol.

A Espanha é considerada por especialistas como uma das principais portas de entrada da cocaína na Europa, devido aos seus vínculos com a América Latina, onde a droga é produzida, mas também por sua localização geográfica.

