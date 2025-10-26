Furacão Melissa ganha força enquanto avança lentamente em direção à Jamaica

O furacão Melissa causou estragos no Caribe neste domingo (26), atingindo a categoria 4 enquanto avançava lentamente em direção às ilhas caribenhas da Jamaica e de São Domingos.

O Centro Nacional de Furacões (CNH) dos Estados Unidos informou neste domingo que Melissa havia se intensificado até se tornar um furacão de categoria 4, com ventos de cerca de 225 km/h.

O fenômeno já causou a morte de três pessoas no Haiti, enquanto a República Dominicana relatou no sábado um falecido de 79 anos e um adolescente de 13 anos desaparecido durante a tempestade.

Angelita Francisco se refugiou na casa de seu filho após inundações em sua comunidade. "A água entrou até mais da metade da casa", relatou à AFP a dona de casa de 66 anos que vive na capital dominicana, Santo Domingo.

"A gente se sente impotente, sem poder fazer nada, só sair correndo e deixar tudo", disse a mulher.

O Centro de Operações de Emergências dominicano informou que nove das 31 províncias do país permaneceram em alerta vermelho no sábado devido ao risco de inundações repentinas, aumento do nível dos rios e deslizamentos de terra.

Cinco abrigos foram ativados na ilha de 11,4 milhões de habitantes.

No início da manhã de domingo, Melissa estava a cerca de 190 km a sudeste da capital jamaicana, Kingston, e a cerca de 450 km a sudoeste de Guantánamo, em Cuba.

O furacão deslocava-se a cerca de 8 km/h, o que significa que poderia atingir ambos os países durante dias antes de seguir para o norte e ameaçar o leste de Cuba.

O CNH prevê ventos fortes e chuvas torrenciais que poderiam provocar inundações repentinas e deslizamentos de terra "catastróficos e potencialmente mortais" na Jamaica, no Haiti e na República Dominicana.

- "Intensificação rápida" -

O CNH instou os residentes do sudoeste do Haiti no sábado a "iniciar imediatamente os preparativos necessários para proteger suas vidas e propriedades".

"Prevê-se que a rápida intensificação continue durante o próximo dia, mais ou menos, seguida de flutuações na intensidade", afirmaram os funcionários do CNH, acrescentando que espera-se que Melissa seja um furacão importante quando atingir a Jamaica na noite de segunda-feira ou na terça-feira.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, instou na sexta-feira os residentes das áreas propensas a inundações a se atentarem aos avisos e se prepararem para uma evacuação.

As chuvas já inundaram várias estradas em Kingston, segundo imagens divulgadas pela imprensa local.

Esta é a décima terceira tempestade tropical da temporada no Atlântico, que se estende desde o início de junho até o final de novembro.

Beryl, o último grande furacão que atingiu a Jamaica no início de julho de 2024, trouxe chuvas e ventos fortes ao país ao passar pela costa sul da ilha e deixou pelo menos quatro mortos.

