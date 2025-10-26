Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Secretário do Tesouro dos EUA anuncia acordo com a China sobre terras raras e soja

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
26/10/2025 10:22

compartilhe

SIGA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou neste domingo (26) um acordo para que a China adie as restrições à exportação de terras raras e retome a compra de soja americana. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado com uma tarifa adicional de 100% a partir de 1º de novembro caso Pequim limitasse a exportação de terras raras, mas "acho que evitamos isso", disse Bessent no programa "This Week" da ABC.

ksb/lb/dga/yr

Tópicos relacionados:

china eua raras soja terras

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay