Secretário do Tesouro dos EUA anuncia acordo com a China sobre terras raras e soja
compartilheSIGA
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, anunciou neste domingo (26) um acordo para que a China adie as restrições à exportação de terras raras e retome a compra de soja americana.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado com uma tarifa adicional de 100% a partir de 1º de novembro caso Pequim limitasse a exportação de terras raras, mas "acho que evitamos isso", disse Bessent no programa "This Week" da ABC.
ksb/lb/dga/yr