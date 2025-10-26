Assine
Ataque russo com drones deixa três mortos na capital ucraniana

AFP
AFP
26/10/2025 09:58

Um ataque noturno russo com drones matou três pessoas e deixou dezenas de feridos na capital ucraniana, Kiev, informou neste domingo (26) o prefeito da cidade. 

O chefe da administração militar de Kiev afirmou que "vários" drones russos operavam sobre a cidade e pediu à população que "permanecesse em abrigos". 

O prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, indicou que "segundo informações preliminares, três pessoas morreram e 27 ficaram feridas" no ataque.

Entre os feridos estão seis crianças, escreveu Klitschko no Telegram. 

Na véspera, outro ataque russo com drones e mísseis matou quatro pessoas e feriu outras 20 em Kiev, segundo as autoridades ucranianas.

