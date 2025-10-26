Assine
Camboja e Tailândia assinam acordo de trégua na presença de Trump

26/10/2025 09:10

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, copatrocinou neste domingo (26), na Malásia, um acordo de cessar-fogo entre a Tailândia e o Camboja, na primeira escala de uma viagem pela Ásia que incluirá uma reunião com seu homólogo chinês, Xi Jinping. 

O acordo foi assinado pelos primeiros-ministros Anutin Charnvirakul, da Tailândia, e Hun Manet, do Camboja, juntamente com Trump e o premiê da Malásia, Anwar Ibrahim, após um recente confronto sangrento na fronteira. 

O acordo também prevê a libertação de 18 prisioneiros de guerra cambojanos, segundo um comunicado do governo do Camboja.

Os dois vizinhos asiáticos concordaram com uma trégua inicial no final de julho e, desde então, têm trocado acusações de violação do acordo.

Durante o voo para a Malásia, Trump atribuiu a si o pacto de trégua e, durante a assinatura, classificou-o como um "passo monumental".

No entanto, analistas indicam que ainda não foi alcançado um amplo acordo final de paz entre os dois países do Sudeste Asiático. 

O ministro das Relações Exteriores da Malásia, Mohamad Hasan, que acompanhou as negociações de paz, disse que o novo pacto prevê o estabelecimento de observadores regionais nas zonas de conflito fronteiriças.

"Os dois países devem retirar suas respectivas armas pesadas das áreas relevantes e, em segundo lugar, ambos devem se esforçar para desminar ou remover e destruir as minas colocadas nas fronteiras", acrescentou Hasan.

Tópicos relacionados:

camboja eua malasia politica tailandia

