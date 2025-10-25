Assine
Bombardeios de Israel deixam dois mortos no sul do Líbano

Repórter
25/10/2025 22:16

O Ministério da Saúde libanês informou que duas pessoas morreram neste sábado em dois ataques aéreos israelenses contra o sul do país, apesar da trégua entre Israel e o movimento islamita Hezbollah.

Segundo o ministério, uma das mortes foi causada por um "bombardeio inimigo israelense contra um veículo em Haruf, no distrito de Nabatiyeh".

Posteriormente, o ministério relatou outro ataque israelense, contra uma motocicleta, que causou a morte de uma pessoa em Qlaileh, no distrito de Tiro.

O Exército israelense informou que havia matado Zayn al-Abidin Hussein Fatouni, que descreveu como "comandante da unidade antitanque do Batalhão Força Radwan do Hezbollah".

Segundo o Exército, Fatouni "estava envolvido em esforços para restabelecer a infraestrutura terrorista do Hezbollah no sul do Líbano".

