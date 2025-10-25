Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kamala Harris indica que pode voltar a disputar Presidência dos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
25/10/2025 21:16

compartilhe

SIGA

A ex-vice-presidente dos Estados Unidos Kamala Harris indicou em entrevista à rede britânica BBC que pode voltar a disputar a Presidência americana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Kamala, que substituiu Joe Biden como candidata democrata nas eleições de 2024 e perdeu a disputa para Donald Trump, disse à emissora que ainda não tomou uma decisão.

A advogada, 61, ressaltou que não encerrou sua carreira política, e que suas sobrinhas-netas verão uma mulher presidente "em suas vidas, certamente", revela um trecho da entrevista divulgado neste sábado.

"Dediquei toda a minha carreira a uma vida de serviço, isso está em mim, e há muitas formas de servir", disse Kamala à rede britânica, que vai exibir a entrevista completa neste domingo. "Ainda não decidi o que vou fazer."

Essas declarações foram o sinal mais claro, até o momento, de que Kamala pode buscar se tornar a candidata democrata nas eleições de 2028. A entrevista foi concedida após o lançamento do seu livro de memórias, no mês passado.

jj/jxb/mas/atm/lb

Tópicos relacionados:

eeuu eleicoes gb mulheres politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay