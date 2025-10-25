Assine
Rubio diz que não prevê divisão permanente de Gaza

25/10/2025 20:40

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse neste sábado que não prevê uma divisão permanente da Faixa de Gaza, apesar de as tropas israelenses permanecerem em uma zona prioritária para a reconstrução.

Devido ao cessar-fogo em vigor, as forças israelenses se retiraram para uma "linha amarela", o que as deixa no controle de cerca da metade da Faixa de Gaza.

Rubio afirmou que uma força internacional que os Estados Unidos e mediadores regionais tentam formar se mobilizaria para reforçar a segurança em todo o território palestino. 

"Acredito que, em última análise, o objetivo da força de estabilização seja mover essa linha até que, esperamos, ela cubra toda a Faixa de Gaza, o que significa que todo o território estará desmilitarizado", disse Rubio, no avião que o levou de Israel ao Catar.

"Quanto mais se desmilitarizar a Faixa de Gaza, quanto mais se eliminar o terrorismo, mais ela se parecerá com uma zona verde, e essa linha vai se deslocar. Este é o plano a longo prazo. Os israelenses deixaram bem claro que não têm interesse nenhum em ocupar a Faixa de Gaza", acrescentou o secretário.

Rubio antecipou que o general Dan Caine, oficial americano de patente mais alta, deve visitar Israel na próxima semana.

Tópicos relacionados:

conflito eeuu gaza israel palestinos

