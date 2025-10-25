Candidata de esquerda vence eleições presidenciais na Irlanda

A candidata independente de esquerda Catherine Connolly foi declarada neste sábado vencedora das eleições presidenciais na Irlanda, superando por ampla margem sua adversária de centro, em uma disputa marcada pela grande quantidade de votos nulos.

Catherine, 68, advogada, deputada e crítica dos Estados Unidos e da União Europeia, obteve mais de 63% dos votos, e Heather Humphreys recebeu 29,5%.

Cerca de 3,6 milhões de eleitores foram convocados às urnas ontem para escolher o sucessor de Michael Higgins, de 84 anos, que ocupa o cargo honorífico desde 2011.

Esta foi a primeira vez desde 1990 que apenas duas candidatas, ambas mulheres, disputaram a Presidência do país. Catherine enfrentou a ex-ministra Humphreys, uma das principais figuras da coalizão governista.

“Catherine será uma presidente para todos nós e será a minha presidente”, declarou Heather Humphreys à TV pública.

A candidata independente recebeu os cumprimentos de Simon Harris, vice-primeiro-ministro irlandês e membro do partido de centro Fine Gael. “Desejo-lhe todo o sucesso possível”, afirmou.

Catherine se torna a terceira mulher a ocupar a Presidência do país, membro da União Europeia, com 5,2 milhões de habitantes.

A eleição foi marcada por baixa participação e críticas de eleitores conservadores, que disseram não se sentir representados.

Diversas figuras conservadoras chegaram a pedir aos cidadãos que anulassem seu voto, em protesto contra a falta de opções de direita na disputa.

Algumas celebridades também consideraram se candidatar, entre elas o lutador de artes marciais mistas Conor McGregor, o cantor Bob Geldof e o dançarino Michael Flatley.

"Àqueles que não votaram em mim ou anularam seu voto, deixem-me dizer que serei uma presidente inclusiva, à sua escuta", disse a vencedora das eleições, acrescentando que deseja ser "uma voz pela paz, uma voz baseada em nossa política de neutralidade".

Catherine, apoiada por partidos de esquerda, entre eles o Sinn Fein, assumiu a liderança nas pesquisas nas últimas semanas. "Eu a considero muito íntegra", disse hoje à AFP o eleitor Oisin Woods, 35, em Dublin.

Muitos acreditam que a vencedora das eleições, uma figura antiestablishment, com visões de esquerda sobre política externa, justiça social e habitação, pode ter atritos com o governo.

Carismática e atlética, Catherine condenou o que chamou de "genocídio" na Faixa de Gaza.

