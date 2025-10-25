EUA aumenta tarifas ao Canadá em 10%

O presidente americano, Donald Trump, que decidiu nesta semana romper as relações comerciais dos Estados Unidos com o Canadá em resposta a uma campanha publicitária contra as tarifas americanas, anunciou neste sábado, na plataforma Truth Social, que vai aumentar em 10% as taxas aduaneiras aplicadas a Ottawa.

"Sua publicidade deveria ter sido retirada IMEDIATAMENTE, mas permitiram que ela fosse ao ar ontem à noite, sabendo que era uma FRAUDE", criticou o presidente americano, referindo-se a uma campanha publicitária contra as tarifas exibida durante a primeira partida do campeonato americano de beisebol, evento de grande audiência.

"Devido à sua distorção grave dos fatos e ação hostil, estou aumentando as tarifas ao Canadá em 10% sobre o que pagam atualmente", anunciou Trump.

