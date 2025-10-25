Assine
Exército israelense diz ter realizado ataque aéreo contra a Jihad Islâmica em Gaza

25/10/2025 17:28

O Exército israelense declarou neste sábado que realizou um ataque aéreo contra um suposto membro da Jihad Islâmica no centro da Faixa de Gaza, apesar do cessar-fogo negociado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Há duas semanas está em vigor uma frágil trégua entre o Hamas, aliado da Jihad Islâmica, e Israel, embora este último se reserve o direito de se defender e proteger suas tropas de ataques.

“Recentemente, as Forças de Defesa de Israel realizaram um ataque preciso na região de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, dirigido contra um terrorista da organização terrorista Jihad Islâmica que planejava executar um ataque iminente contra tropas das FDI”, informou o Exército.

O ataque atingiu um veículo civil, ferindo quatro pessoas, segundo o hospital Al Awda.

“O hospital recebeu quatro pessoas feridas após o ataque da ocupação israelense contra um veículo civil na área do Clube Al Ahli, no campo de Nuseirat, no centro de Gaza”, informou a unidade médica.

O Exército acrescentou que continuará suas operações em Gaza “para eliminar qualquer ameaça imediata” contra suas tropas.

