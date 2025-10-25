PSG vence Brest e pressiona Olympique de Marselha pela liderança do Francês

O Paris Saint-Germain, que vinha de dois empates no Campeonato Francês, se reencontrou com a vitória neste sábado (25), ao bater o Brest fora de casa por 3 a 0, resultado que coloca o time parisiense na liderança provisória, à espera do resultado do Olympique de Marselha, que ainda joga nesta 9ª rodada.

Achraf Hakimi abriu o placar aos 29 minutos aproveitando passe de Vitinha e depois fez o segundo com assistência de Kvicha Kravastkhelia (39').

O Brest teve a chance de diminuir no segundo tempo, mas Romain del Castillo (59') desperdiçou um pênalti batendo por cima do gol.

Nos acréscimos, o atacante Desiré Doué fechou o placar para o PSG, que começou o fim de semana na segunda posição e pula para a liderança com 20 pontos.

No entanto, os parisienses ainda podem ser ultrapassados pelo Olympique de Marselha, que neste sábado visita o Lens.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Paris FC - Nantes 1 - 2

- Sábado:

Brest - PSG 0 - 3

(14h00) Monaco - Toulouse

(16h05) Lens - Olympique de Marselha

- Domingo:

(11h00) Lille - Metz

(13h15) Auxerre - Le Havre

Rennes - Nice

Angers - Lorient

(16h45) Lyon - Strasbourg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 20 9 6 2 1 19 8 11

2. Olympique de Marselha 18 8 6 0 2 21 7 14

3. Strasbourg 16 8 5 1 2 17 10 7

4. Lens 16 8 5 1 2 12 7 5

5. Lyon 15 8 5 0 3 11 8 3

6. Lille 14 8 4 2 2 16 10 6

7. Monaco 14 8 4 2 2 17 13 4

8. Toulouse 13 8 4 1 3 15 12 3

9. Rennes 11 8 2 5 1 11 12 -1

10. Nice 11 8 3 2 3 12 14 -2

11. Paris FC 10 9 3 1 5 14 17 -3

12. Brest 9 9 2 3 4 14 17 -3

13. Nantes 9 9 2 3 4 7 10 -3

14. Lorient 8 8 2 2 4 12 19 -7

15. Auxerre 7 8 2 1 5 7 12 -5

16. Le Havre 6 8 1 3 4 10 16 -6

17. Angers 6 8 1 3 4 4 12 -8

18. Metz 2 8 0 2 6 5 20 -15

bur-dam/iga/cb