Sunderland surpreende, vence Chelsea fora e sobe para 2º no Inglês

O Sunderland, que voltou à primeira divisão nesta temporada, surpreendeu e venceu o Chelsea de virada por 2 a 1 neste sábado (25), em Stamford Bridge, e subiu provisoriamente para a segunda posição do Campeonato Inglês.

Os 'Black Cats' viram os 'Blues' abrirem o placar logo aos quatro minutos com Alejandro Garnacho (4'), mas empataram ainda no primeiro tempo com Wilson Isidor (22') e conseguiram a virada no apagar das luzes com Chemsdine Talbi (90'+3).

Com a vitória, o Sunderland soma 17 pontos, à espera dos demais resultados desta 9ª rodada, entre eles os jogos de Arsenal (1º, 19 pontos) e Manchester City (3º, 16 pontos), que no domingo enfrentam Crystal Palace e Aston Villa respectivamente.

Já o Chelsea (7º, 14 pontos), que vinha de quatro vitórias consecutivas entre todas as competições, fica em situação complicada na tabela, fora da zona de classificação para as copas europeias.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Newcastle (11º) venceu o Fulham (16º) por 2 a 1.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Leeds - West Ham 2 - 1

- Sábado:

Newcastle - Fulham 2 - 1

Chelsea - Sunderland 1 - 2

(13h30) Manchester United - Brighton

(16h00) Brentford - Liverpool

- Domingo:

(11h00) Bournemouth - Nottingham

Arsenal - Crystal Palace

Aston Villa - Manchester City

Wolverhampton - Burnley

(13h30) Everton - Tottenham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 19 8 6 1 1 15 3 12

2. Sunderland 17 9 5 2 2 11 7 4

3. Manchester City 16 8 5 1 2 17 6 11

4. Bournemouth 15 8 4 3 1 14 11 3

. Liverpool 15 8 5 0 3 14 11 3

6. Tottenham 14 8 4 2 2 14 7 7

7. Chelsea 14 9 4 2 3 17 11 6

8. Crystal Palace 13 8 3 4 1 12 8 4

9. Manchester United 13 8 4 1 3 11 12 -1

10. Brighton 12 8 3 3 2 12 11 1

11. Newcastle 12 9 3 3 3 9 8 1

12. Aston Villa 12 8 3 3 2 8 8 0

13. Everton 11 8 3 2 3 9 9 0

14. Leeds 11 9 3 2 4 9 14 -5

15. Brentford 10 8 3 1 4 11 12 -1

16. Fulham 8 9 2 2 5 9 14 -5

17. Burnley 7 8 2 1 5 9 15 -6

18. Nottingham 5 8 1 2 5 5 15 -10

19. West Ham 4 9 1 1 7 7 20 -13

20. Wolverhampton 2 8 0 2 6 5 16 -11

jta/iga/dam/cb