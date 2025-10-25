Assine
Sunderland surpreende, vence Chelsea fora e sobe para 2º no Inglês

25/10/2025 14:22

O Sunderland, que voltou à primeira divisão nesta temporada, surpreendeu e venceu o Chelsea de virada por 2 a 1 neste sábado (25), em Stamford Bridge, e subiu provisoriamente para a segunda posição do Campeonato Inglês.

Os 'Black Cats' viram os 'Blues' abrirem o placar logo aos quatro minutos com Alejandro Garnacho (4'), mas empataram ainda no primeiro tempo com Wilson Isidor (22') e conseguiram a virada no apagar das luzes com Chemsdine Talbi (90'+3).

Com a vitória, o Sunderland soma 17 pontos, à espera dos demais resultados desta 9ª rodada, entre eles os jogos de Arsenal (1º, 19 pontos) e Manchester City (3º, 16 pontos), que no domingo enfrentam Crystal Palace e Aston Villa respectivamente.

Já o Chelsea (7º, 14 pontos), que vinha de quatro vitórias consecutivas entre todas as competições, fica em situação complicada na tabela, fora da zona de classificação para as copas europeias.

No outro jogo já encerrado deste sábado, o Newcastle (11º) venceu o Fulham (16º) por 2 a 1.

-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Leeds - West Ham                    2 - 1

  

   - Sábado:

   Newcastle - Fulham                  2 - 1

   Chelsea - Sunderland                1 - 2

   (13h30) Manchester United - Brighton       

   (16h00) Brentford - Liverpool              

  

   - Domingo:

   (11h00) Bournemouth - Nottingham       

           Arsenal - Crystal Palace           

           Aston Villa - Manchester City      

           Wolverhampton - Burnley            

   (13h30) Everton - Tottenham                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 19   8   6   1   1  15   3  12

    2. Sunderland              17   9   5   2   2  11   7   4

    3. Manchester City         16   8   5   1   2  17   6  11

    4. Bournemouth             15   8   4   3   1  14  11   3

     . Liverpool               15   8   5   0   3  14  11   3

    6. Tottenham               14   8   4   2   2  14   7   7

    7. Chelsea                 14   9   4   2   3  17  11   6

    8. Crystal Palace          13   8   3   4   1  12   8   4

    9. Manchester United       13   8   4   1   3  11  12  -1

   10. Brighton                12   8   3   3   2  12  11   1

   11. Newcastle               12   9   3   3   3   9   8   1

   12. Aston Villa             12   8   3   3   2   8   8   0

   13. Everton                 11   8   3   2   3   9   9   0

   14. Leeds                   11   9   3   2   4   9  14  -5

   15. Brentford               10   8   3   1   4  11  12  -1

   16. Fulham                   8   9   2   2   5   9  14  -5

   17. Burnley                  7   8   2   1   5   9  15  -6

   18. Nottingham               5   8   1   2   5   5  15 -10

   19. West Ham                 4   9   1   1   7   7  20 -13

   20. Wolverhampton            2   8   0   2   6   5  16 -11








