Bayern vence Mönchengladbach e segue 100% na temporada

O Bayern de Munique venceu o lanterna Borussia Mönchengladbach fora de casa por 3 a 0 neste sábado (25) e somou sua oitava vitória em oito rodadas no Campeonato Alemão, do qual é líder isolado.

Em superioridade numérica desde aos 19 minutos, o Bayern teve que esperar até o segundo tempo para furar a retranca do Mönchengladbach e abrir o placar com Joshua Kimmich (64').

Cinco minutos depois, Raphaël Guerreiro (69') fez o segundo e deu tranquilidade aos bávaros, que na reta final marcaram mais um com o jovem Lennart Karl (81').

Esta foi a 13ª vitória consecutiva do Bayern, que nesta temporada está com 100% de aproveitamento entre todas as competições. 

O time de Munique lidera a Bundesliga com 24 pontos em 24 possíveis, com impressionantes 30 gols marcados e apenas quatro sofridos.

O vice-líder é o RB Leipzig, com 19 pontos, que neste sábado visitou o Augsburg e goleou por 6 a 0.

Outro visitante que se deu bem na rodada foi o Wolfsburg, que bateu o Hamburgo por 1 a 0.

Por sua vez, o Eintracht Frankfurt recebeu o St. Pauli e venceu por 2 a 0, enquanto o Hoffenheim derrotou o Heidenheim por 3 a 1.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Werder Bremen - Union Berlin        1 - 0

  

   - Sábado:

   Eintracht Frankfurt - St Pauli      2 - 0

   Augsburg - RB Leipzig               0 - 6

   Hamburgo - Wolfsburg                0 - 1

   Hoffenheim - Heidenheim             3 - 1

   B. Mönchengladbach - B. de Munique  0 - 3

   (13h30) Borussia Dortmund - Colônia        

  

   - Domingo:

   (11h30) Bayer Leverkusen - Freiburg        

   (13h30) Stuttgart - Mainz                  

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Bayern de Munique       24   8   8   0   0  30   4  26

    2. RB Leipzig              19   8   6   1   1  16   9   7

    3. Stuttgart               15   7   5   0   2  11   6   5

    4. Borussia Dortmund       14   7   4   2   1  13   6   7

    5. Bayer Leverkusen        14   7   4   2   1  16  11   5

    6. Eintracht Frankfurt     13   8   4   1   3  21  18   3

    7. Hoffenheim              13   8   4   1   3  15  13   2

    8. Colônia                 11   7   3   2   2  12  10   2

    9. Werder Bremen           11   8   3   2   3  12  16  -4

   10. Union Berlin            10   8   3   1   4  11  15  -4

   11. Freiburg                 9   7   2   3   2  11  11   0

   12. Wolfsburg                8   8   2   2   4   9  13  -4

   13. Hamburgo                 8   8   2   2   4   7  11  -4

   14. St Pauli                 7   8   2   1   5   8  14  -6

   15. Augsburg                 7   8   2   1   5  12  20  -8

   16. Mainz                    4   7   1   1   5   8  14  -6

   17. Heidenheim               4   8   1   1   6   7  16  -9

   18. B. Mönchengladbach       3   8   0   3   5   6  18 -12

