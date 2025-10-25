Assine
Sinner bate De Minaur e vai à final do ATP 500 de Viena

25/10/2025 13:22

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, venceu sem dificuldades o australiano Alex De Minaur (N.7) neste sábado (25) e se classificou para a final do ATP 500 de Viena.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Será a oitava final em 2025 para o italiano de 24 anos, que busca seu quarto título na temporada, depois do Aberto da Austrália, Wimbledon e do ATP 500 de Pequim.

De Minaur, por sua vez, segue sem conseguir vencer Sinner: agora são 12 derrotas em 12 confrontos.

No último duelo entre ambos, há quase um mês, em Pequim, o australiano chegou a fechar um set, mas foi mais uma vez amplamente superado por Sinner, que parece totalmente recuperado dos problemas físicos que o tiraram do Masters 1000 de Xangai no início de outubro.

O outro finalista do ATP 500 de Viena sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev (N.3) e o italiano Lorenzo Musetti (N.8).

-- Resultados do ATP 500 de Viena:

- Simples masculino - Semifinais:

Jannik Sinner (ITA) x Alex De Minaur (AUS) 6-3, 6-4

