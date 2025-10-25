Assine
Xabi Alonso evita polêmica sobre Yamal: 'Não vou entrar nisso'

25/10/2025 12:34

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, concedeu entrevista coletiva neste sábado (25), véspera do clássico contra o Barcelona, e não quis comentar as polêmicas declarações do atacante Lamine Yamal, astro do time catalão.

"Não vou entrar nisso. Há muitas declarações de pessoas do Barcelona, não posso entrar e analisar todas. O importante para nós é o que acontece em campo", respondeu Alonso quando perguntado sobre Yamal.

Nesta semana, em conversa com o criador de conteúdo Ibai Llanos, o jovem atacante de 18 anos acusou o Real Madrid de "roubar" e, em tom de provocação, lembrou de vitórias e gols contra o rival, algo não caiu bem na capital espanhola.

O Real Madrid defende a liderança do Campeonato Espanhol, já que chega com dois pontos de vantagem em relação ao Barça, vice-líder.

"Tenho ciência da importância do jogo, mas nosso dia a dia não vai mudar. É um jogo especial, mas não a ponto de mudar o dia a dia", declarou o treinador merengue sobre a preparação para o clássico.

Real Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo, a partir de 12h15 (horário de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.

