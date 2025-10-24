Tempestade tropical deixa três mortos no Haiti e pode se tornar furacão

A tempestade tropical Melissa deixou três mortos no Haiti, anunciaram nesta sexta-feira autoridades locais.

O fenômeno pode se converter em furacão neste fim de semana, segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

"Duas pessoas morreram e outra ficou ferida, o que aumenta para três o número de vítimas do mau tempo nas últimas 48 horas", informou a Defesa Civil haitiana. Um homem morreu na última quarta-feira após a queda de uma árvore.

Melissa se encontrava na noite de hoje 360 km a sudoeste de Porto Príncipe e 310 km a sudeste de Kingston, Jamaica, segundo o último boletim do NHC, divulgado a 0h GMT de sábado.

A tempestade pode se tornar um furacão nas próximas 48 horas, na Jamaica e no sudoeste do Haiti, alertou o NHC. Devido ao seu deslocamento lento, as condições adversas podem persistir por vários dias nas áreas afetadas.

