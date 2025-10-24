Assine
João Fonseca avança à semifinal do ATP 500 da Basileia com abandono de Shapovalov

24/10/2025 19:34

O jovem tenista brasileiro João Fonseca, atual número 46 do mundo, se classificou para a semifinal do ATP 500 da Basileia nesta sexta-feira (24), beneficiado pelo abandono do canadense Denis Shapovalov (N.23).

João começou perdendo o primeiro set por 6-3, mas se recuperou no segundo devolvendo o placar e vencia a terceira parcial por 4-1, quando Shapoalov desistiu de continuar na partida.

O brasileiro de 19 anos, que já havia chegado às quartas sem jogar por conta da lesão do tcheco Jakub Mensik, vai enfrentar na semifinal o espanhol Jaume Munar (N.42), que também se classificou com o abandono de seu adversário, o canadense Felix Auger-Aliassime (N.12).

A outra semifinal será entre o francês Ugo Humbert (N.24), que venceu o americano Reilly Opelka em dois sets, e o espanhol Alejandro Davidovich (18º), outro que contou com uma desistência, do norueguês Casper Ruud (N.11).

-- Resultados desta sexta-feira do ATP 500 da Basileia:

- Simples masculino - Quartas de final:

Ugo Humbert (FRA) x Reilly Opelka (EUA) 7-6 (7/0), 6-4

Alejandro Davidovich (ESP) x Casper Ruud (NOR) 7-6 (7/1), 0-0 e abandono

João Fonseca (BRA) x Denis Shapovalov (CAN) 3-6, 6-3, 4-1 e abandono

Jaume Munar (ESP) x Felix Auger-Aliassime (CAN) 6-3, 0-0 e abandono

