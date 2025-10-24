Assine
Milan tropeça em casa com Pisa e fica com liderança ameaçada

24/10/2025 18:49

O Milan, que no último fim de semana assumiu a liderança do Campeonato Italiano pela primeira vez depois de três anos, tropeçou ao empatar com o Pisa em 2 a 2 nesta sexta-feira (24), em San Siro, e pode deixar ponta da tabela dependendo dos resultados desta 8ª rodada.

O atacante português Rafael Leão abriu o placar para o 'rossonero' com um chute da entrada da área aos sete minutos, marcando seu terceiro gol nos últimos dois jogos.

No segundo tempo, o Milan diminuiu o ritmo e permitiu a reação dos visitantes, que empataram em cobrança de pênalti do experiente colombiano Juan Cuadrado (60') e conseguiram a virada na reta final, quando Mbala Nzola aproveitou uma falha de marcação da defesa milanista e chutou sem chance de defesa para Mike Maignan (86').

Quando parecia que o Pisa conquistaria a primeira vitória em seu retorno à Serie A, Zachary Athekame experimentou de longe e decretou o empate (90'+3).

"Deveríamos ter matado o jogo no primeiro tempo, mas tivemos um pouco de azar. Estamos jogando bem, temos que continuar assim, mesmo que seja frustrante ter perdido dois pontos", disse o veterano Luka Modric em entrevista à plataforma DAZN.

Com o resultado, o Milan fica na liderança com 17 pontos, mas pode ser ultrapassado por até dois dos três times que estão com 15 pontos: Inter de Milão (2ª) ou Napoli (3º), que se enfrentam no sábado, e Roma (3ª), que no domingo visita o Sassuolo.

O Pisa, por sua vez, sai momentaneamente da lanterna e agora é o 18º na tabela, com quatro pontos.

-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Milan - Pisa                        2 - 2

  

   - Sábado:

   (10h00) Parma - Como                       

           Udinese - Lecce                    

   (13h00) Napoli - Inter                     

   (15h45) Cremonese - Atalanta               

  

   - Domingo:

   (08h30) Torino - Genoa                     

   (11h00) Sassuolo - Roma                    

           Hellas Verona - Cagliari           

   (14h00) Fiorentina - Bologna               

   (16h45) Lazio - Juventus                   

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Milan                   17   8   5   2   1  13   6   7

    2. Inter                   15   7   5   0   2  18   8  10

    3. Napoli                  15   7   5   0   2  12   7   5

    4. Roma                    15   7   5   0   2   7   3   4

    5. Bologna                 13   7   4   1   2  11   5   6

    6. Como                    12   7   3   3   1   9   5   4

    7. Juventus                12   7   3   3   1   9   7   2

    8. Atalanta                11   7   2   5   0  11   5   6

    9. Sassuolo                10   7   3   1   3   8   8   0

   10. Cremonese               10   7   2   4   1   8   9  -1

   11. Udinese                  9   7   2   3   2   7  10  -3

   12. Lazio                    8   7   2   2   3  10   7   3

   13. Cagliari                 8   7   2   2   3   6   8  -2

   14. Torino                   8   7   2   2   3   6  13  -7

   15. Parma                    6   7   1   3   3   3   7  -4

   16. Lecce                    6   7   1   3   3   5  10  -5

   17. Hellas Verona            4   7   0   4   3   2   9  -7

   18. Pisa                     4   8   0   4   4   5  12  -7

   19. Fiorentina               3   7   0   3   4   5  10  -5

   20. Genoa                    3   7   0   3   4   3   9  -6

