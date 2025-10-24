Assine
Wall Street bate recorde triplo após dados sobre a inflação nos EUA

24/10/2025 18:25

A bolsa de Nova York fechou com novos máximos históricos nesta sexta-feira (24), após o anúncio de uma inflação menor que o esperado em setembro nos Estados Unidos, o que confirma as expectativas de cortes nos juros do Federal Reserve (Fed, banco central americano).

Os três principais índices de Wall Street bateram novos recordes: o Dow Jones fechou em alta de 1,01%, a 47.207,12 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq subiu 1,15%, a 23.204,87 pontos, e o índice ampliado S&P 500 aumentou 0,79%, a 6.791,69 pontos.

Os dados sobre a inflação americana, publicados antes da abertura, "abrem o caminho para uma redução dos juros do Fed em outubro, à qual devem se seguir outras baixas", disse à AFP Angelo Kourkafas, da consultoria Edward Jones.

Segundo dados publicados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, nove dias depois da data prevista inicialmente, o avanço do índice IPC continuou se acelerando em setembro na primeira economia do planeta, alcançando 3% na comparação anual, frente a 2,9% no mês anterior.

Os analistas esperavam um aumento um pouco maior, de 3,1%.

"Embora os efeitos das tarifas aduaneiras sobre os preços sigam sendo evidentes, são menos graves do que se temia anteriormente", assinalou Bernd Weidensteiner, do Commerzbank.

Kourkafas destacou "várias boas notícias" no informe, especialmente no que diz respeito aos preços dos bens de consumo e da habitação.

Estes dados reforçam as expectativas dos investidores, que esperam uma redução dos juros de meio ponto até o fim do ano, segundo a ferramenta de monitoramento CME Fed Watch.

Taxas de juros mais baixas tendem a aquecer a atividade econômica e aumentam as perspectivas de lucro das empresas, daí o otimismo em Wall Street.

bolsa mercado nova-york

