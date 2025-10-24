Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Reunião Trump-Kim "não está prevista" em viagem à Ásia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 18:14

compartilhe

SIGA

O presidente Donald Trump não tem planos de se reunir com o líder norte-coreano, Kim Jong Un, durante sua visita à Coreia do Sul na próxima semana, afirmou nesta sexta-feira (24) um alto funcionário americano, apesar das especulações sobre um possível encontro durante sua viagem pela Ásia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente, claro, já expressou sua disposição de se reunir com Kim Jong Un no futuro. Mas não há nada previsto para esta viagem", disse o funcionário, sob condição de anonimato, em conversa com jornalistas.

O ministro da Unificação da Coreia do Sul, Chung Dong-young, afirmou nesta sexta-feira acreditar haver uma "probabilidade considerável" de que Trump se encontre com Kim durante sua visita à península na próxima semana.

Está previsto que Trump chegue à Coreia do Sul na quarta-feira para participar do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

A Coreia do Norte parece "atenta aos Estados Unidos, e vários indícios (...) sugerem uma possibilidade considerável de um encontro", declarou o ministro Chung à imprensa.

Segundo veículos americanos, membros do governo discutiram em privado a possibilidade de organizar uma reunião entre Trump e Kim, que se encontraram pela última vez em 2019, durante o primeiro mandato do republicano.

Trump afirmou que espera voltar a se reunir com Kim, possivelmente ainda este ano.

Por sua vez, o líder norte-coreano declarou no mês passado que guarda "boas lembranças" de Trump e que está aberto ao diálogo caso Washington abandone sua "delirante" exigência de que Pyongyang renuncie a seu arsenal nuclear.

Seul pediu nesta sexta-feira que ambos os líderes não deixem escapar a oportunidade.

"Não quero perder nem 1% de chance", disse Chung, cujo ministério é responsável pelas delicadas relações com o Norte. "Eles precisam tomar uma decisão."

dk/bjt/db/atm/lm/am

Tópicos relacionados:

diplomacia eua ncorea scorea

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay