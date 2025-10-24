The Line: como será a vida na cidade de espelhos da Arábia Saudita

Imagine uma cidade com 170 quilômetros de comprimento, mas apenas 200 metros de largura, totalmente coberta por espelhos no meio do deserto. Este é o projeto The Line, a peça central do megaprojeto Neom, na Arábia Saudita, que avança em suas primeiras fases de construção e promete redefinir o conceito de vida urbana.

A proposta abandona o modelo de cidades horizontais e espalhadas. Em The Line, tudo será construído verticalmente, em camadas. A ideia é que os moradores encontrem trabalho, escolas, lojas e áreas de lazer a uma caminhada de no máximo cinco minutos de suas casas, eliminando a dependência de carros.

Para percorrer distâncias maiores, um trem de alta velocidade subterrâneo conectará as duas extremidades da cidade em apenas 20 minutos. Sem carros, ruas ou emissões de carbono, o projeto visa funcionar com 100% de energia renovável, incluindo fontes solares e eólicas, reforçando seu apelo sustentável.

O empreendimento é um pilar do plano "Visão 2030", que busca diversificar a economia saudita e reduzir sua dependência do petróleo. A cidade foi projetada para abrigar nove milhões de pessoas em uma área de apenas 34 quilômetros quadrados, preservando 95% da natureza ao redor.

Como The Line vai funcionar no dia a dia?

A vida em The Line será radicalmente diferente do que conhecemos. A estrutura linear e verticalizada organiza a rotina dos moradores em torno da conveniência e da tecnologia. Entenda os pontos-chave que vão moldar a experiência diária:

Tudo a pé: O conceito de "cidade de 5 minutos" garante que todas as necessidades essenciais, como mercados, farmácias e parques, estejam sempre a uma curta distância a pé.

Transporte eficiente: A ausência de trânsito é um dos maiores atrativos. O trem de alta velocidade será o principal meio de transporte para longas distâncias, tornando qualquer ponto da cidade acessível em minutos.

Clima controlado: A estrutura da cidade foi pensada para criar um microclima ideal durante todo o ano, com sombra e ventilação natural, proporcionando um ambiente confortável mesmo no deserto.

Serviços automatizados: A inteligência artificial será a espinha dorsal da cidade, gerenciando recursos como energia e água, além de operar serviços autônomos de entrega e logística.

Sustentabilidade integrada: A produção de alimentos será feita em fazendas verticais e a cidade terá sistemas de reciclagem de água e resíduos de última geração, buscando autossuficiência.

As obras de fundação e escavação já estão em andamento em grande escala. A expectativa é que os primeiros moradores possam se mudar para The Line a partir de 2030, quando a primeira fase do ambicioso projeto estiver concluída.

