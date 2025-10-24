Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

EUA sanciona presidente colombiano Gustavo Petro e seu ministro do Interior

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 16:43

compartilhe

SIGA

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e contra o ministro do Interior, Armando Benedetti, acusados de não conter o tráfico ilícito de drogas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade", disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado.

"O presidente [Donald] Trump está tomando medidas firmes para proteger nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país", acrescentou.

As medidas, publicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês), implicam o bloqueio de qualquer propriedade que Petro, bem como sua esposa e um de seus filhos, possuam nos Estados Unidos, e também os impede de realizar transações internacionais com meios de pagamento localizados nos Estados Unidos.

Essas sanções ocorrem apesar de Petro afirmar que tem "lutado contra o narcotráfico durante décadas".

"Lutar contra o narcotráfico durante décadas e com eficácia me traz esta medida do governo da sociedade que tanto ajudamos a deter seus consumos de cocaína", escreveu Petro no X. "Nem um passo atrás e jamais de joelhos", acrescentou.

"Gringos, vão para casa", escreveu Benedetti, também no X.

bys-jz/atm/am

Tópicos relacionados:

colombia eua narcotrafico politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay