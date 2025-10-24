Assine
Petróleo cai levemente após forte alta por sanções dos EUA à Rússia

AFP
AFP
Repórter
24/10/2025 16:43

Os preços do petróleo recuaram levemente nesta sexta-feira (24), um dia depois de terem tido uma forte alta devido às sanções americanas contra duas petroleiras russas, o que gerou temores de interrupções no abastecimento.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro recuou 0,08%, a 65,94 dólares. 

Seu equivalente americano, o West Texas Intermediate com entrega para o mesmo mês, caiu 0,47%, a 61,50 dólares. 

O anúncio de Washington de sanções contra a Rosneft e a Lukoil, as duas principais petroleiras russas, "surpreendeu os mercados", disse Erik Meyersson, analista da SEB. Na véspera, o petróleo tipo Brent tinha registrado alta de quase 5,5%.

"Hoje, os operadores estão analisando estas sanções em detalhe e seu impacto no mercado", declarou à AFP Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

O texto publicado pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos prevê a possibilidade de impor "sanções secundárias às instituições financeiras estrangeiras" que participarem de transações com as entidades sancionadas.

O presidente americano, Donald Trump, tem acusado reiteradamente os países que compram petróleo da Rússia de financiar a guerra na Ucrânia e busca aproveitar os ganhos econômicos extraordinários da venda de hidrocarbonetos russos para pressionar Moscou a aceitar um cessar-fogo.

