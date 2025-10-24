Assine
EUA impõe sanções ao presidente colombiano Gustavo Petro

Repórter
24/10/2025 16:31

Os Estados Unidos anunciaram nesta sexta-feira (24) sanções contra o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusado de não conter o tráfico ilícito de drogas, assim como contra sua esposa e seu filho.

"O presidente Petro permitiu que os cartéis de drogas prosperassem e se recusou a interromper essa atividade", disse o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, em comunicado.

"O presidente [Donald] Trump está tomando medidas firmes para proteger nossa nação e deixar claro que não toleraremos o tráfico de drogas para o nosso país", acrescentou.

