Internacional

Retrato de Dora Maar por Picasso é vendido por 32 milhões de euros em Paris

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
24/10/2025 14:27

Um retrato de Dora Maar com um chapéu colorido de flores, pintado por Pablo Picasso em 1943, foi vendido por 32 milhões de euros (200 milhões de reais) nesta sexta-feira (24) na casa Drouot em Paris, anunciou a leiloeira à AFP.

Intitulado "Busto de mulher com chapéu florido", esta obra pintada por Picasso em plena Ocupação da França representa a musa dos surrealistas, que foi companheira do pintor espanhol durante 10 anos.

O quadro "foi vendido a um estrangeiro presente na sala", disse Drouot.

