Panathinaikos anuncia Rafa Benítez como novo técnico

O Panathinaikos, um dos clubes mais tradicionais da Grécia, anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do técnico espanhol Rafa Benítez.

Benítez estava livre no mercado desde que deixou o Celta de Vigo, em março de 2024, e chega ao clube de Atenas pouco mais de um mês depois da demissão do português Rui Vitoria, substituído pelo interino Christos Kontis.

Em sua longa carreira, o espanhol de 65 anos passou por vários grandes da Europa como Liverpool, Inter de Milão, Chelsesa e Real Madrid, além da experiência de um ano e meio na China, com o Dalian Yifang (2019-2021).

Seu título mais importante é o da Liga dos Campeões de 2005, à frente do Liverpool. Pelo Valencia, foi campeão da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 2004, título que repetiu com o Chelsea em 2013.

Em sua breve passagem de seis meses pela Inter, foi campeão do Mundial de Clubes da Fifa de 2010.

bur-hec/dr/ag/cb/am