Internacional

Emissário econômico de Putin chega aos EUA para diálogos

24/10/2025 13:16

O principal negociador econômico da Rússia, Kiril Dmitriev, disse ter chegado aos Estados Unidos nesta sexta-feira (24), dois dias depois de Washington impor sanções a Moscou sobre suas duas maiores companhias de petróleo.

"Cheguei aos Estados Unidos para continuar o diálogo EUA-Rússia, uma visita planejada há tempos a partir de um convite da parte americana", declarou no X.

Tópicos relacionados:

diplomacia eua politica russia

