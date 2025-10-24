Emissário econômico de Putin chega aos EUA para diálogos

O principal negociador econômico da Rússia, Kiril Dmitriev, disse ter chegado aos Estados Unidos nesta sexta-feira (24), dois dias depois de Washington impor sanções a Moscou sobre suas duas maiores companhias de petróleo.

"Cheguei aos Estados Unidos para continuar o diálogo EUA-Rússia, uma visita planejada há tempos a partir de um convite da parte americana", declarou no X.

