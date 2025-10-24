Assine
Rybakina avança à semifinal do WTA 500 de Tóquio e garante vaga no Finals

24/10/2025 13:04

A tenista cazaque Elena Rybakina garantiu a oitava e última vaga no WTA Finals ao vencer a canadense Victoria Mboko nesta sexta-feira (24) e se classificar para a semifinal do WTA 500 de Tóquio.

Rybakina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), em uma hora e 31 minutos.

A cazaque de 26 anos, campeã de Wimbledon em 2022, garantiu matematicamente sua presença no torneio que reunirá as oito melhores tenistas da temporada em Riad, na Arábia Saudita, de 1º a 8 de novembro.

Ela estava em uma apertada disputa com a russa Mirra Andreeva para conseguir a última vaga no WTA Finals.

Número 7 do mundo e campeã do WTA 500 de Ningbo (China) na semana passada, Rybakina fechou rapidamente o primeiro set contra Mboko (N.23) e controlou as tentativas da canadense de se recuperar na segunda parcial.

Sua adversária na semifinal em Tóquio será a tcheca Linda Noskova (N.17), que nas quartas superou a russa Anna Kalinskaya (N.38). A outra finalista sairá do confronto entre a americana Sofia Kenin (N.25) e a suíça Belinda Bencic (N.13).

As outras sete tenistas classificadas para o WTA Finals são Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Madison Keys, Jessiga Pegula e Jasmine Paolini.

-- Resultados das quartas de final do WTA 500 de Tóquio:

Linda Noskova (CZE) x Anna Kalinskaya (RUS) 6-0, 1-0 e abandono

Elena Rybakina (CAZ) x Victoria Mboko (CAN) 6-3, 7-6 (7/4)

Sofia Kenin (EUA) x Ekaterina Alexandrova (RUS) 6-0, 2-6, 7-6 (7/3)

Belinda Bencic (SUI) x Karolina Muchova (CZE) 3-6, 7-5, 7-5

Tópicos relacionados:

