México está 'muito adiantado' com os EUA em negociações comerciais à margem do Canadá

O México está "muito adiantado" nas negociações comerciais com os Estados Unidos, afirmou nesta sexta-feira (24) a presidente Claudia Sheinbaum, depois de Donald Trump anunciar no dia anterior o rompimento do diálogo com o Canadá, o terceiro sócio do acordo de livre comércio T-MEC.

O secretário da Economia mexicano "vai na próxima semana à (reunião do fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico) Apec" na Coreia do Sul, onde "vai ter reuniões com a administração do presidente Trump", disse Sheinbaum em coletiva de imprensa. A presidente evitou revelar se o México seguiria de maneira bilateral com os Estados Unidos nesse acordo.

